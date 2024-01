Ana Polvorosa presenta 'Un mal día lo tiene cualquiera' bajo la dirección de Eva Hache: "Es raro escucharla en idioma no cómico"

Ana Polvorosa estrena nueva película este mismo viernes, Un mal día lo tiene cualquiera , pero no te dejes llevar por el título. En Cuerpos especiales nos lo hemos pasado fenomenal con ella.

Ana Polvorosa es Sonia en Un mal día lo tiene cualquiera. Una joven que acaba de independizarse, trabaja en la tesis que le dará el doctorado y a la que le gusta tenerlo todo muy controlado. La cosa cambia cuando se encuentra a María, una amiga con la que baja a tomar unas cañas... Y la noche se tuerce.

"Todo va a peor y se convierte en una noche horrible", cuenta la actriz, que admite que hay días que se levanta "con el chip girado" aunque intenta tener una actitud positiva ante la vida. Y cuando la cosa se tuerce, pues toca iniciar los autocuidados. "Me doy mis caprichos y mimitos, son necesarios, un masaje o un viaje de fin de semana", explica.

Como la protagonista, Polvorosa también ha vivido alguna mala noche de fiesta. "He tenido momentos de lagunas, momentos que no recuerdas", dice entre risas.

Un mal día lo tiene cualquiera, que llega este viernes 26 a los cines, es el primer proyecto como directora de Eva Hache. "Es muy divertido trabajar con ella, y como mi personaje es el eje principal, pues estábamos como cogidas de la mano", asegura Polvorosa.

Rodaron en Madrid, casi siempre de noche, con lluvia, frío... No fue fácil, igual que tampoco lo fue saber cuándo Eva Hache se enfadaba de verdad o simplemente estaba seria. "Es raro escucharla en idioma no cómico", cuenta Polvorosa, que no descarta meterse a dirección en algún momento.

Con el paso del tiempo y los años, la actriz admite que cada vez se hace más preguntas. No es que siempre esté relacionado con "la crisis de los 30 o los 40", pero sí con la satisfacción personal con el trabajo, el entorno... "Hay momentos de nuestras vidas que tenemos puntos de inflexión. Me pasa ahora, en plan 'me siento realizada, soy feliz'... Algo de introspección", analiza.

