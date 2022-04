Arturo Valls revela la idea de Ernesto Sevilla para 'Camera Café' que tuvo que frenar

Un asalto al móvil de Joaquín Reyes ha traído este martes a Arturo Valls a Cuerpos especiales. El protagonista y productor de la película Camera Café ha venido a hablar con Eva Soriano e Iggy Rubín de su cinta y, ya de paso, de lo que pasó tras la gala de los Goya. Arturo Valls se llevó el cabezón por el corto metraje de ficción por Totem Loba. Él es su productor.

De Camera Café, basada en la exitosa serie de los principios de los 2000, ha hecho una confesión. Tuvo que pararle los pies varias veces al director. Ese director es Ernesto Sevilla.

¿La idea más disparatada? También la ha contado. Cuando Ernesto Sevilla tuvo la genial ocurrencia de que el principio de la película fuera toda musical, "un poco Annette" (la película de Adam Driver y Marion Cotillard). "Le dije, hasta aquí", ha confesado entre risas el actor y productor

La película nos lleva hasta la serie, que supuso el inicio de Arturo Valls en la interpretación. "Venía de ser reportero de Caiga quien caiga, estaba asimilando la fama

Me flipé con la interpretación", ha contado Valls sobre sus inicios.

"Yo le decía a Luis Varela, 'esto de interpretar es increíble, ser otro', y él me decía, '¿tú sabes lo que me gusta a mí de todo esto? Acabar aquí de decir tonterías y tomarme un gin tonic'. ¡Y ojo con el consejo! Es quitarle hierro a toda la mítica de me llevo el personaje a casa... Me vino muy bien".

Arturo Valls y la fiesta de C. Tangana en los Goya

La otra confesión de Arturo Valls en su visita a Cuerpos especiales tiene que ver con lo que pasó después de los Goya.

C. Tangana, encargado de uno de los números musicales de la gala, montó un fiestón que quedó eclipsada por el de Arturo Valls.

"Los guays de primeras iban a la fiesta de C. Tangana, pero iban acabando en mi fiesta", ha contado sobre lo que pasó tras la ceremonia buscando un símil con los Oscar.

La fiesta de C. Tangana era la de Vanity Fair; la suya, la de Elton John. La divertida.

Arturo Valls contra Eva Soriano

No podía ser de otra manera. El paso de Arturo Valls, quien ha estado varias veces de invitado en Tu cara me suena, por Cuerpos especiales le ha llevado a enfrentarse a Eva Soriano, que todos sabemos quedó cuarta en la última edición del programa.

El concurso que les ha preparado Iggy Rubín es una especia de Mask Singer: tienen que interpretar una canción haciendo de un personaje y el otro tiene que adivinarlo.

Spoiler: el premio ha sido para Eva Soriano y, de rebote, para Iggy Rubín. ¡Una camiseta de Camera Café para cada uno, de ahí la foto!