En 'Cuerpos especiales'
Así ha contado Carmen Romero la didáctica y metafórica historia de los puentes
La cómica Carmen Romero ha iluminado el estudio de Cuerpos especiales con su muy didáctica y metafórica forma de contar la historia de los puentes, desde Mesopotamia y Egipto hasta los modernos puentes colgantes, empleando la fábula del escorpión y la rana para dejar un mensaje para los oyentes: "La próxima vez que alguien te quiera tender un puente, fíjate bien que no lo quiera cruzar por encima de ti".