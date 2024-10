Así se gestó la canción con Rosalía: Carolina Durante cuenta cómo surgió 'Normal'

Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante, ha vuelto a Cuerpos especiales y, de nuevo, solo ante el peligro sin los miembros de su banda. Eva Soriano y Nacho García han podido charlar con el madrileño, desde los estudios de Europa FM en Barcelona, sobre le reciente lanzamiento de Elige tu propia aventura, el tercer disco del grupo.

"Queríamos darle un giro a la movida", ha explicado el compositor, ya que "llevamos siete años como banda y, hasta ahora, habíaamos hecho lo del principio". Elige tu propia aventura, Joderse la vida y Misil han sido los singles adelanto de los 13 cortes que componen el álbum, lanzado apenas hace unos días, aunque Diego ha indicado que han quedado "bastantes" canciones fuera de este trabajo.

Sin embargo, hay una que destaca por encima del resto: Normal. Se trata de la canción en la que Carolina Durante colabora nada más y nada menos que con Rosalía. "Cuando escribí esta canción ya tenía pensada la idea de que, en mi estrofa, una chica me respondiese", ha recordado, "así que tocaba buscar esa voz".

Lo que no sospechaba el cantante era el desenlace final de esta idea primeginia. "Yo le pongo el disco y le cuento la historia y ella (Rosalía) me propuso subirse a la canción", ha desvelado en Cuerpos especiales. "Yo paniqueé; me puse bastante nervioso", ha explicado entre risas.

Para Diego Ibáñez, la acogida por parte del público no ha podido ser mejor. "Para mí fue increíble porque siempre estás expectante para ver la reacción en directo a las canciones", ha explicado sobre cómo vivieron el primer concierto de su gira. Además, ha añadido cuál es la canción preferida por parte de sus fans: "Yo esperaba que Joderse la vida fuese la más celerbrada y Hamburguesas se llevo la palma”.

También ha habido tiempo de recrodar cuáles son las próximas fechas de su gira, con algunos sold out incluso con el disco recién estrenado, y de comentar las pocas colaboraciones que se pueden encontrar en Elige tu propia aventura. "Siempre nos ha gustado tener nuestros disco bien limpios", ha explicado, añadiendo que, a excepción de su colaboración con Rosalía, surgida de una forma muy natural, "hay punto muy marketiano en las colaboraciones".