Chema Ruiz adelanta en exclusiva la fecha del primer concierto de su banda Trötegalôpe

Chema Ruiz se ha venido a Cuerpos especiales con una exclusiva debajo del brazo. El vocalista de Eva Soriano y Nacho García para compartir en primicia la fecha del primer concierto de la banda. Será el jueves 16 de mayo en El Perro de la Parte de Atrás del Coche, un local en la calle Puebla de Madrid.

El que fue bajista de El Canto del Loco e integrante de otros proyectos musicales como Belgrado, ha contado en el programa sobre la curiosa historia del nombre del grupo. Está directamente relacionado con su abuelo, que era veterinario, y con Joe Crepúsculo.

"Un día saliendo de un concierto estaba buscando un nombre y Joe Crepúsculo tiene una camiseta que es un caballo erguido. Le dije a un amigo Corre caballito, así voy a llamar al grupo, como la canción de Joselito. Entonces mi madre me mandó una foto de mi abuelo a caballo", ha contado antes de explicar cómo llegó a la conclusión. "Dije Trötegalôpe y así lo llamé".

En la entrevista también ha compartido el significado de la canción Sin Nirvana, lanzada el pasado jueves 14 de marzo. "Hay gente que cree que no nos gusta el grunge, pero en realidad de lo que habla es de lo espiritual. Del Nirvana", ha aclarado.

Chema Ruiz no fue seguidor de la banda de Kurt Cobain y su faceta como mitómano no llegó hasta hace unos años. "De joven no lo era, pero ahora lo soy de una persona, de Taylor Swift", ha confesado el músico, que tiene hasta un reloj de la cantante. "Con eso lo digo todo".

En la entrevista con Eva y Nacho, también han charlado sobre su pasado no musical. Chema, que es fisioterapeuta de formación, estuvo un año y medio dedicado al vino. "Hice una marca de Alvariño con un amigo ingeniero agrónomo. Fue una limpieza absoluta de mi pasado porque me dediqué a otra cosa, iba por las tiendas para ofrecer el producto. Fue lo mejor que he hecho en mi vida", ha contado sobre esta etapa de barbecho artístico. "Lo dejé porque recuperé lo que gasté pero no gané tanto para decir sigo con ello".