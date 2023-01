Chenoa habla en 'Cuerpos especiales' de la sesión 53 de Shakira y Bizarrap: "Yo debería hacer un disco entero"

Te interesa

Los dardos de Shakira a Piqué en la sesión 53 con Bizarrap han convertido a Chenoa este jueves en Trending Topic. Para muchos usuarios ha sido imposible no acordarse del final de su relación con David Bisbal, que la dejó por Elena Tablada y lo anunció de manera unilateral, y de la rueda de prensa improvisada que tuvo que dar la cantante en la puerta de su casa con un chándal gris para hablar del tema. ¡Cómo hubiese cambiado todo si en 2005 existiesen las sesiones de Bizarrap!

La propia Chenoa lo ha comentado en su habitual visita de los jueves a Cuerpos especiales, en la que ha dictado sentencia. "Yo debería hacer un disco entero de mis ex", ha asegurado a Eva Soriano e Iggy Rubín la también presentadora de Tómatelo menos en serio.

La cantante está convencida de que la sucesión de dardos no ha terminado. "Ha pasado de la fase de negación a la ira, la furia... Luego habrá una de ya te he superado... Estamos en pleno volcán. Shakira está emanando lava", ha añadido.

Chenoa, calienta que sales

La reacción de Chenoa en Cuerpos especiales ha llegado después de la reacción en Twitter, donde ha mezclado la letra de la canción Shakira con la de su exitosa Cuando tú vas. Su mensaje tampoco ha pasado desapercibido.

El mensaje de Chenoa suma me gustas, retuits, comentarios y compartidos como el de Bárbara Hernández, a la que no le ha faltado la respuesta de la cantante.

"Chenoa se quita el chándal y calienta en banda", ha escrito esta usuario, a la que Chenoa ha respondido con mucho humor. "Huele a antipolillas pero lo tengo 🤣🤣🤣".

Una sesión de Chenoa y Bizarrap en 2005 habría sido una fantasía para los fans de la cantante, que ha entrado en el juego siguiendo a Bizarrap en Twitter.

Y mientras eso ocurre (o no), ¿qué tal un remix de Cuando tú vas con Sofía Cristo? La DJ le ha lanzado el guante y la cantante no ha dicho que no...