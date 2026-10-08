David Bustamante: "Ahora ya no puedo cantar el 'Superman' porque soy 'El Zorro'"

David Bustamante ha vuelto a sentarse junto a Eva Soriano y Nacho García en el estudio de Cuerpos especiales para presentar el musical El Zorro, en el que se mete en la piel de Diego de la Vega para interpretar al icónico héroe, que se estrena el próximo 25 de noviembre en el Teatro La Latina de Madrid.

"Si hay un justiciero en la Gran Vía en los próximos meses, puede que sea yo porque me haya comido el personaje", ha indicado entre risas, "es nuestro superhéroe, en el que se han basado muchos como Robin Hood o Batman". Una nueva personalidad que ha modificado alguno de sus clásicos, aunque no del todo: "Ahora ya no puedo cantar el Superman porque soy El Zorro, pero siempre seré un hombre muy sencillo que os quiere enamorar".

La producción, dirigida por Sara Pérez y con música de Gipsy Kings y John Cameron, "está basada en la novela de Isabel Allende, que explica por qué Diego (de la Vega) tuvo que coger las riendas de su destino y convertirse en El Zorro".

Eso sí, a pesar de la buena forma en la que siempre se ha encontrado David Bustamante, ha confesado que le "duele todo" debido a la exigencia de la preparación de un espectáculo en el que "va a haber de todo, es una fantasía". "Amemos, respetemos y valoremos a los artistas del teatro musical. Son ninjas, saben hacer de todo", ha indicado sobre la exigencia de la profesión.

Como no podía ser de otra forma, en el imaginario colectivo se encuentra la película protagonizada por Antonio Banderas, con quien ha explicado que tuvo la oportunidad de preguntarle qué significó para el malagueño aquel papel. "El Zorro era alegría, me dijo, una persona valiente y comprometida... Habrá mucho de Antonio en este Zorro".

Una anécdota que ha dado pie, además, a que David Bustamante y Eva Soriano canten a dúo la versión en español de I Want to Spend My Lifetime Loving You, la canción de la banda sonora interpretada por Marc Anthony y Tina Arena.