David Bustamante y Eva Soriano cantan a dúo la canción de la película 'La máscara del Zorro'
David Bustamante y Eva Soriano han demostrado en Cuerpos especiales la buena conexión que tienen, también en el plano musical, cantando la versión en español de Want to Spend My Lifetime Loving You (Quiero Vivir La Vida Amándote), interpretada por Tina Arena y Marc Anthony para la película La máscara del Zorro.
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David Bustamante ha vuelto al estudio de Cuerpos especiales para contar todos los detalles del musical El Zorro, en el que ejerce de protagonista interpretando al mítico héroe.
Una producción que ha traído a la entrevista la película de 1998 La máscara del Zorro, protagonizada por Antonio Banderas y Catherine Zeta Jones. De hecho, con el cantante ha contado a Eva Soriano y Nacho García que pudo hablar con el actor para preguntar cuáles fueron sus sensaciones con el personaje y este le dijo que "el Zorro era alegría, una persona valiente y comprometida".
Esa anécdota ha traído de nuevo a la palestra al dúo David Bustamante y Eva Soriano, que han unido sus voces por segunda vez para cantar la versión en español de Want to Spend My Lifetime Loving You (Quiero Vivir La Vida Amándote), interpretada por Tina Arena y Marc Anthony para el largometraje.
Eva y David ya fueron pareja musical en 2025 con El nombre ideal, una versión de la canción de Disney que Bustamante cantaba con Gisela en Operación Triunfo.
La letra de 'Quiero vivir la vida amándote'
Este amor me enseñó
A vivir y a sentir
Lo que en mi ya no existía
Amaneció un nuevo Sol
Y llenó de color
El corazón que todo gris veís
Quiero vivir la vida amándote
Solo tu amor me ha hecho renacer
Nada la vida yo le pediré
Si la puedo vivir amándote
Abrázame, olvidemos el ayer
No hay dolor junto a ti
Vuelvo de nuevo a vivir
Quiero estar en tu piel
Aquí estoy, llévame
No quiero estar ni un minuto sin ti
Quiero vivir la vida amándote
Solo tu amor me ha hecho renacer
Nada a la vida yo le pediré
Si la puedo vivir amándote
Quiero vivir la vida amándote
Solo tu amor me ha hecho renacer