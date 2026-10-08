David Bustamante y Eva Soriano cantan a dúo la canción de la película 'La máscara del Zorro'

David Bustamante ha vuelto al estudio de Cuerpos especiales para contar todos los detalles del musical El Zorro, en el que ejerce de protagonista interpretando al mítico héroe.

Una producción que ha traído a la entrevista la película de 1998 La máscara del Zorro, protagonizada por Antonio Banderas y Catherine Zeta Jones. De hecho, con el cantante ha contado a Eva Soriano y Nacho García que pudo hablar con el actor para preguntar cuáles fueron sus sensaciones con el personaje y este le dijo que "el Zorro era alegría, una persona valiente y comprometida".

Esa anécdota ha traído de nuevo a la palestra al dúo David Bustamante y Eva Soriano, que han unido sus voces por segunda vez para cantar la versión en español de Want to Spend My Lifetime Loving You (Quiero Vivir La Vida Amándote), interpretada por Tina Arena y Marc Anthony para el largometraje.

Eva y David ya fueron pareja musical en 2025 con El nombre ideal, una versión de la canción de Disney que Bustamante cantaba con Gisela en Operación Triunfo.

La letra de 'Quiero vivir la vida amándote'

Este amor me enseñó

A vivir y a sentir

Lo que en mi ya no existía

Amaneció un nuevo Sol

Y llenó de color

El corazón que todo gris veís

Quiero vivir la vida amándote

Solo tu amor me ha hecho renacer

Nada la vida yo le pediré

Si la puedo vivir amándote

Abrázame, olvidemos el ayer

No hay dolor junto a ti

Vuelvo de nuevo a vivir

Quiero estar en tu piel

Aquí estoy, llévame

No quiero estar ni un minuto sin ti

Quiero vivir la vida amándote

Solo tu amor me ha hecho renacer

Nada a la vida yo le pediré

Si la puedo vivir amándote

Quiero vivir la vida amándote

Solo tu amor me ha hecho renacer