Edu Soto: "Cuando mi mujer se puso de parto me llevé el ukelele al hospital"

Edu Soto visita Cuerpos especiales para presentar su nuevo proyecto musical, Welcome Lemi, que adelanta con el primer sencillo Don't cry, please.

Edu Soto, que ya demostró su talento para la música durante su paso por Tu Cara Me Suena, presenta su primer proyecto musical, Welcome Lemi, que es el nombre de su hijo al revés, Imel. "Lo primero que siento es que no hemos sido muy originales, con esto de girar el nombre", bromea Edu. "Es un proyecto que nace sin ninguna pretensión, que nace por hacerle música a mi hijo", añade, explicando que es un proyecto en el que también está su mujer y sus hermanos.

El primer avance de este nuevo disco es Don't cry, please: "Es un tema que si no sabes de que va, no sabes si va dedicado a tu hijo o a un amor". Además, nos explica que en este álbum habrá un tema llamado For the first time: "Es la primera vez que veo a mi hijo comer algo que no sea la leche materna. Se comió una pera y si vieseis la cara de flipe del niño cuando le dio un bocado a la pera..."

La música siempre ha sido un pilar fundamental en la vida de Edu Soto: "Yo empecé a cantar antes de actuar. Con mis colegas de clase hice un grupo que se llamaba La Huella, que dejó mi poca huella, afortunadamente".

Además, nos revela que cuando su mujer se puso de parto, él se llevó el ukelele al hospital. "Cuando tu mujer da a luz estás 48 horas en el hospital, y pensé '¿cómo mi hijo no va a escuchar música en sus primeras 48 horas?' y escuchó mi ukelele".

Y con un álbum hecho para su primer hijo, ahora tendrá que estrujarse en el cerebro para su segunda hija, Nora, que está en camino. "Tenemos que hacer algo. Porque en el primer embarazo, que nos pilló en plena pandemia, teníamos todo el tiempo del mundo", reflexiona Edu.

Por último, como tanto Edu como Eva son unos grandes imitadores, Iggy les lanza un juego para que demuestren lo bien que saben hacerlo. ¡Dale al play!