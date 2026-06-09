PRESENTA EL DISCO '¿QUÉ SERÉ YO?'

La entrevista de Querido en 'Cuerpos especiales'

Querido visita Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Dani Piqueras de su nuevo disco ¿Qué seré yo?, un disco lleno de preguntas que incluye colaboraciones con Merino, Veintiuno, David de La M.O.D.A. e Iván Ferreiro, padre de Andrés y quien jugó un papel clave en el proyecto musical. De eso y de su versión de Quiero decirte de Ana Mena, hablan en la entrevista que cierran versionando Superestrella de Aitana.