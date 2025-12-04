PRESENTA '201'

La entrevista de Repion en 'Cuerpos especiales'

Marina y Teresa Iniesta han vuelto a visitar Cuerpos especiales para presentar su disco 201, que acaban de lanzar al mercado con solo dos adelantos previos. Las hermanas Repion cuentan en la entrevista cómo trabajan a la hora de componer un disco y hablan también de los conciertos en acústico que tienen programados para 2026. Su gran cita para el próximo año será en la Sala Riviera de Madrid el 26 de octubre y adelantan que habrá sorpresas.