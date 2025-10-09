Los Estanques y El Canijo de Jerez celebran su fusión: "El lenguaje del alma es la música y nos hemos entendido así"

Cuerpos especiales se ha inundado de talento diverso con la visita de Íñigo de Los Estanques y El Canijo de Jerez , que han lanzado un álbum conjunto en el que mezclan sus distintos estilos musicales.

Íñigo del grupo Los Estanques y El Canijo de Jerez se han pegado la carrera en coche para charlar con Nacho García y Alba Cordero en Cuerpos especiales. Y es que los artistas le han recortado "diez minutos" al trayecto para llegar a tiempo, y no solo lo han logrado, sino que están sanos y salvos.

Juntos han sacado un disco, Lágrimas de plomo fundido, y están de lo más contentos con la acogida. Todo esto se junta con un verano entero sobre el escenario, con "los mudos cantando, los cojos bailando y los mancos tocando las palmas".

Los artistas se han juntado para mezclar pop-rock psicodélico progresivo con el flamenco garrapatero queda. "El lenguaje del alma es la música y nos hemos entendido así", ha expresado el cantante andaluz.

Aunque Los Estanques son más en número, El Canijo tiene "más años", por lo que han llegado a un acuerdo perfecto musical. "Cuando la línea está clara y queremos hacer lo mismo es más fácil", ha explicado Íñigo.

Ellos ya se conocían de antes. La relación entre la banda y el solista surgió "ligando por redes". "Nos mandamos berenjenas y pepinos", ha bromeado El Canijo de Jerez.

Proyectos juntos y por separado

Los Estanques ya prepara su disco en solitario, después de haber colaborado en álbumes con Anni B Sweet y ahora El Canijo de Jerez. El grupo no tiene intención de colaborar más en un proyecto completo, pero El Canijo plantea un "Leticia Sabater con Los Estanques".

Por su parte, El Canijo de Jerez ha sacado otro disco este 2025 con el supergrupo G-5: El que quiera dormir que se compre una colchoneta. Y entre estos estrenos y que ha "sido padre" no se ha aburrido. "Palante', lo que me echen, si me quedo una semana sin tocar en casa me subo por las paredes", ha compartido el jerezano.

Una gira por festivales y fiestas

"La gira va sobre ruedas, estamos gozando y tocando, y aunque ahora parezcamos un hostal luego nos ponemos serios", ha defendido Íñigo, que ha asegurado que la juerga llega "después de los conciertos".

En esta gira están disfrutando de la variedad que hay en España, e incluso El Canijo de Jerez ha encontrado el encanto al norte, comparándolo con "las praderas de la Comarca del Hobbit".

Su siguiente parada es este jueves 9 de octubre en La Plaza Mayor de Madrid por las Fiestas de la Hispanidad. "Es un buen momento para que te vea el pueblo, porque las salas vienen a vernos a nosotros", ha defendido El Canijo.

Y para celebrar todos los próximos conciertos de su gira, El Canijo de jerez se ha arrancado a hacer un palmeo con mención a Cuerpos especiales incluida.