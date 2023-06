Eva Soriano convierte 'SloMo' en una canción para Ursula von der Leyen: "Quién presidirá el consejo-jo-jo-jo"

Ursula von der Leyen llega este lunes 3 de julio a Madrid. La presidenta de la Comisión Europea viene a reunirse con Pedro Sánchez con motivo del inicio de la presidencia española de la Unión Europea.

Junto van a dar un rueda de prensa y la ocasión se presenta perfecta para pedirle que reconozca a Europa FM como la Radio Oficial de Europa. Solo hay un problema: la situación está revuelta. La visita se ha tenido que adelantar para no coincidir con la campaña electoral, que arranca el viernes 7 de julio, y Ursula llega en un momento en que no se sabe quién será el próximo presidente del Gobierno, quien esté al frente de esta misión. Ella que llevaba tanto tiempo esperando que fuese Sánchez... "y ahora igual se encuentra que va a ser otro".

"Lo que me sabe mal, porque estoy empatizando mazo con mi amiga la Ursu, es que llegue allí y que no se encuentre al jato que realmente importa, que es Pedro Sánchez", ha dichoEva Soriano aIggy Rubíny le ha anunciado que le ha compuesto una canción. "Es una canción sanchista, ya que Pedro Sánchez no viene aquí, yo voy a hacer una canción para mi amiga la Ursula".

La letra de El Consejo-jo-jo-jo, de Eva Soriano

Llegó la mami

La Ursu, la Presi, La Comisary

Firmando tratados en mi Ferrari

hablando con el Fondo Monetary

Yo estoy por encima de to los countries

Europa primera, nunca secondary

Apena’ hago dumdum

con mi boom boom

y me escuchan en Bruselas y en Euskadi.

Y no me confundan, señore españole

Le tocaba a Sánchez, en la presidencia, tomar decisiones,

Ahora sacan urnas, porque hay elecciones

Me vengo a Madrid y todavía no está claró

Quien presidirá el Consejo-jo-jo-jo

Igual le toca a Núñez Feijóo-jo-jo-jo

A ver cómo hablo con ese yo-yo-yo-yo

si en inglés no pasa del hello,

Drives me loca

Quien presidirá el Consejo

No me gusta este mareo

quería un presi que fuera bien Perro

Le pongo ojitos cuando le veo

soy alemana pero soy fuego

Pedro, please sácame a bailar

una bachata-ta-ta-ta

Oyendo mi radio oficial

Europa-pa-pa-pa

Y no me confundan, señore españole

Yo quería a Sánchez, que tiene el pechito pa partir melones

Ahora sacan urnas, porque hay elecciones

Me vengo a Madrid y todavía no está claró

Quien presidirá el Consejo-jo-jo-jo

Igual le toca a Núñez Feijóo-jo-jo-jo

Al menos cenaré marisco-co-co-co

dando fuerte al café licor

Drives me loca