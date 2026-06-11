A FAVOR DE LAS PAREJAS LAT

Eva Soriano defiende las parejas que duermen en casas separadas

"Si quisiera dormir con alguien que roncase toda la noche, lo haría con un león marino", dice Eva Soriano, que entiende cada vez mejor a las parejas LAT (Living Apart Together). La presentadora de Cuerpos especiales defiende ese estilo de relación y solo ve ventajas a no compartir casa ni armario. "¿Yo por qué tengo que tener la ropa aburrida de un señor colgada al lado de mis estampados veraniegos?", se pregunta en Eva le grita a una nube.