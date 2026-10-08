Eva Soriano se lamenta de la Eva del pasado: "Si hubieras hecho las gestiones burocráticas que tocaban, no estarías con este agobio"

No dejes para mañana lo que te puede acarrear un problema la próxima semana. Es lo que nos viene a decir Eva Soriano en su nueva sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales.

La presentadora del morning de Europa FM está siendo víctima de su procrastinación y de ahí su reflexión de este jueves.

"El 29 de noviembre vamos a tener elecciones generales en España y me he visto envuelta en una situación en la que yo no me esperaba verme envuelta tan pronto. En el momento en que saltó la noticia de que íbamos a tener elecciones en dos meses saltó una alarma en mí y dije. Eva, ¿tú puedes votar en dos meses? Entonces, en ese momento, me di cuenta de que no tenía muy claro dónde está mi censo electoral, dónde estaba empadronada", le ha contado a Nacho García para poner en contexto su nube.

"Mi productividad va en formato sensor de movimiento de supermercados. Mi puerta no se abre hasta que tengo que hacer algo muy fuerte"

El caso es que durante unos años vivió en diferentes pisos y no está censada en su domicilio actual. "Ya lo haré", dijo entonces la Eva procrastinadora. "Durante siete años he dejado de lado todo lo que burocráticamente se espera de mí. ¿Por qué? Porque yo soy de carácter vago, de carácter procrastinador. Mi productividad va en formato sensor de movimiento de supermercados. Mi puerta no se abre hasta que tengo que hacer algo muy fuerte. Cuando quedan dos minutos digo, Ahora", ha confesado la presentadora.

Eva es de las que no se pone a hacer una tarea hasta el día antes de tener que entregarla. "Soy un ser humano terrible. La persona que más odio en el mundo es la Eva del pasado porque me mete en unas historias en el presente que no se adecúan con un buen funcionamiento Eva - Eva. Si tú te hubieras empadronado en su momento, si tú hubieras hecho las gestiones que te tocaban, tú ahora no estarías con este agobio. Tú no estarías ahora mendigándote por cualquier oficina de Correos para que te tiraran una papeleta a la cara", ha seguido.

"Si tú hubieras hecho las gestiones burocráticas que te tocaban, tú ahora no estarías con este agobio"

"Los procrastinadores somos gente terrible pero no es culpa nuestra. Tenemos muchísimos estímulos. Instagram, contestar un Whatsapp, la siesta, cafecito... Los cuatro jinetes del procrastinador. La vida tiene dos caminos que empiezan en la casilla PRO y tú puedes escoger si quieres PROactividad o PROcrastinar", ha continuado para seguir con un chiste. Su grupo favorito es Pereza y su película, Alien Vs Procrastinador.

Lo que le pasa a Eva Soriano es que la vida le come y, cuando tiene que hacer una tarea para el lunes, de repente es lunes. Un problema para el que ha encontrado una solución que ha decidido compartir con todos los oyentes de Cuerpos especiales que se vean inmersos en esta situación.

"Yo te propongo que te partas las tareas pero que tengas un poquito de la que tienes que hacer sí o sí. Ir poniéndote las actividades que vas a hacer como procrastinador junto a las que tienes que hacer. Así, poco a poco, vas haciendo lo que de verdad tienes que hacer. Y si no consigues con eso nada, pues chico, no sé", ha dicho antes de organizarse de nuevo para salir a buscar su censo electoral. ¿Lo conseguirá esta vez?