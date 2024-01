Inés Hernand calienta motores para el Benidorm Fest 2024: "Llevaré siete looks icónicos"

La tercera edición del Benidorm Fest arranca este domingo 28 de enero por todo lo alto. El certamen empieza con la ceremonia de inauguración y el despliegue de la alfombra naranja, que podrá seguirse en el especial Benidorm Calling con Inés Hernand y Jordi Cruz como presentadores.

La cómica, abogada y presentadora vuelve a ponerse al frente del certamen por tercer año consecutivo y lo hace con dos programas —Benidorm Calling y La noche del Benidorm Fest— que se emiten antes y después de cada gala. Llega dispuesta a dar el do de pecho sus habituales y nada discretos looks.

Hernand lo ha confirmado este miércoles en su visita a Nacho García y Eva Soriano en Cuerpos especiales, y ha adelantado también cuáles son sus intenciones en las cuatro noches en las que se pondrá delante de las cámaras —28 y 30 de enero y 1 y 3 de febrero—. "Este domingo abrimos la gala a las 20:30 horas de la alfombra roja y yo solo os digo que llevaré a todos los países a la vez. Así que no os perdáis esos looks porque van a ser glitter y fantasía", ha apuntado al empezar la entrevista.

Detrás de los llamativos estilismo de Inés Hernand en el Benidorm Fest hay cuatro personas, incluida ella misma: "Una persona de producción, mi estilista Raúl Rodríguez y el maquillador y peluquero Ismael Bachiller".

Inés Hernand, Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez, presentadores del Benidorm Fest 2023.

.... Y detrás de los llamativos estilismos hay también una intención: "La estética es política y es una herramienta más para llamar la atención. Fíjate en Samantha Hudson, yo creo que no le desacredita nada el discurso que tiene para llevar unas simpáticas pezoneras de denim".

Para Inés, la estética es complementaria y espera que, pese a sus intenciones de llamar la atención, no incomode al público del festival. "Lo que les molesta es el discurso pero... ¡ups, qué le vamos a hacer!", ha apuntado entre risas insinuando sus intenciones de no callarse.

"Todos somos políticos"

La presentadora no se corta a la hora de dar sus opiniones políticas y asegura que no entiende que eso pueda molestar. "No creo que digan que soy demasiado polémica, será demasiado política, pero yo creo que todos lo somos", ha apuntado para luego insistir. "Es que me llama la atención de que Ana Rosa pueda decir que es de derechas y yo no pueda decir que soy de izquierdas".

"Creo que tiene que haber unos derechos sociales que cubran unas necesidades sociales mínimas y hablar de la renta básica universal. No sé por qué no puedo decir eso abiertamente o da vergüenza o es estigmatizante si por otro lado estoy leyendo a Bauman para hablar del Amor líquido. ¿Qué tengo que estar? ¿Lobotomizada?".

Inés Hernand habla claro y se puede descartar que lo haga en sus programas durante el Benidorm Fest. "Lo que haremos será una previa comentando lo que se va a ver en las galas. Vamos a estar con los invitados, artistas, celebridades, gente relacionada con el Benidorm Fest de anteriores ediciones, gente de a música en general... y el en el posterior recogeremos a los candidatos que hayan sido eliminados del concurso", ha apuntado la presentadora sobre papel en el certamen.