José Yélamo: "Estuve un año viviendo en Nueva Zelanda cantando flamenco"

José Yélamo ha visitado este jueves Cuerpos especiales para hablar de periodismo y también de su reciente actuación en el Carnaval de Cádiz. El presentador de La Sexta Explica acaba de participar en el concurso de chirigotas de la ciudad andaluza junto a Los Mi Alma, el grupo de San José de la Rinconada (Sevilla), y todavía le quedan restos de maquillaje en los ojos.

"Parezco Tutankamón", ha dicho al empezar la entrevista con Eva Soriano e Iggy Rubín. "Soy chirigotero, soy gaditano y me gusta el carnaval", ha añadido el presentador, que se ha lanzado a cantar cuando han puesto el audio de su actuación.

Yosé Yélamo es gran defensor del Carnaval de Cádiz porque hay fiesta todo el día, todo el rato y uno se puede hacer un disfraz con "un camisón y dos coloretes en la cara". Así, asegura, es como mejor se disfruta.

El dúo de José Yélamo y Roberto Leal

José Yélamo es gran amigo de Roberto Leal, también gran amigo del programa.

Juntos actuaron en Tu cara me suena imitando a Andy y Lucas. Yélamo es el bueno del dúo. "Tengo poca voz pero también tengo poca vergüenza", ha contado sobre su actuación, en la que hizo hasta un gorgorito. A Roberto Leal no le salió tan bien.

"Yo intento pasármelo bien y aquel día disfruté muchísimo", ha añadido su paso por el programa de Antena 3, al que reconoce que le gustaría ir como concursante: "Desde aquí hago un llamamiento. Estoy dispuesto a participar en Tu cara me suena. Además tengo tiempo libre porque trabajo los sábados nada más".

Los secretos de los amigos de José Yélamo

Roberto Leal ha participado en la encerrona de Cuerpos especiales a José Yélamo. Amigos del presentador han contado sus secretos para que él los explique en la sección Yélamo Explica.

"Durante una época fuiste siempre: José Yélamo, alías El manopiñas. Cuéntalo porque tenías en las manos las cataratas del Niágara", le ha instado el presentador de Pasapalabra, a lo que Yélamo a respondido contando que durante toda su vida ha tenido "las manos como dos lenguados". "Me sudaban mucho, tenía las manos permanentemente... Era todo sudor y le puse fin como Broncano. Fue con el mismo médico", ha contado el presentador, que ha contado en qué consiste el tratamiento médico al que se sometió.

El otro que ha entrado en la sección ha sido Raúl Gómez, que contó sus orígenes como cantante: "Cuéntales cuando fuiste un año a Nueva Zelanda y te ganabas la vida cantando en bares. Cuéntales eso y también ese malentendido que tuviste con la policía neozelandesa".

"Estuve un año viviendo en Nueva Zelanda, cantando flamenco. Hacía lo que podía por allí. Y sobreviví a base de engañar a los neozelandeses, que tienen un oído enfrente del otro y pensaban que yo era Manolo Caracol", ha explicado. "Un día tuve la mala idea de conducir después de tomarme unas copas, esto no se puede hacer, y me pararon",

No fue demasiado traumático porque la policía neozelandesa fue bastante amistosa. Yélamo hizo la prueba y "aquello sopló fuerte". "Me llevaron a juicios y no me llegaron a deportar pero faltó poco", ha confesado.