Lala Chus revive el primer Poltergeist registrado en España: "La cuna se mecía a lo loco"

Los lunes son sinónimo de Lala Chus en Cuerpos especiales. Los lunes son días de crímenes chuscos en el morning de Europa FM.

Esta semana la colaboradora del programa ha traído una historia escalofriante, que ha relatado con pelos y señales y también alguna risa.

"Leyendo sobre casas encantadas me topé con la historia del primer Poltergeist registrado en España", le ha contado a Eva Soriano antes de entrar en materia. "En 1915, la familia Bayón se mudó a un caserío en un pueblito chiquitito de Asturias (Rayán). Todo iba bien hasta que en un momento dado empezaron a pasar cosas de casa encantada", ha simplificado Lala Chus.

La cuan de Juan empezó a moverse

"Se empezaban a apagar las luces, cambios de temperatura... Y la cosa empieza a torcerse cuando todas esas cosas de miedito van destinadas al bebé de la familia que se llama Juan. De repente ese bebe empieza a llorar a lo loco y, cuando va la familia a ver qué le pasa a es muchachillo, ven la cuna meciéndose a lo loco", ha añadido dando paso a unos segundos de risas de Eva y Lala.

Ante esta situación, el padre de la familia fue a hablar con los vecinos y "decidieron montar guardia ahí para ver qué pasaba". "Un vecino va y de repente empieza la cuna eh, eh, eh... ¿y qué pasó? Que de repente el vecino salió disparado y voló", ha seguido contando.

Llegado a este punto, se generó alarma social y la Guardia Civil registró el lugar como "primera casa en que pasan cosas".

"Entonces pasa otra vez que a la matriarca de la casa, de repente se levanta una noche y se pone a hablar durante horas con la nada. Eso da miedo", se ha puesto más seria Lala Chus. "Y de repente le cuenta a su marido: 'Paco, tenemos que hacer una misa. El fantasma me ha contado un secreto que me tengo que llevar a la tumba para que no vuelva a pasar nada de esto".

¡Dicho y hecho! Hicieron la misa, la señora no contó nada del secreto y "se terminaron todos los dramas".

La sección de Lala Chus en Cuerpos especiales terminó con otra historia también escalofriante: el día que en Callejeros entrevistaron a una señora que decía que en su casa había fantasmas y sorprendió al final de la entrevista diciendo a la periodista que era un

fantasma y llevaba cinco años muerta.