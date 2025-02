Lalachus considera a 'The last of us' "demasiado fantasiosa" porque nadie cree en un mundo sin esperanza si está Pedro Pascal

"Vuelvo a escribirte una carta porque la anterior que te escribí por el estreno de Gladiator II no me respondiste", ha explicado Lalachus nada más comenzar la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales porque la presentadora ha repetido el destinatario: Pedro Pascal.

El actor está de enhorabuena por el próximo estreno de la segunda temporada de The last of us, la serie en la que el mundo se ha ido a pique por una invasión zombie. "La primera temporada de la serie me gustó, pero tengo que decir que me pareció demasiado fantasiosa nadie se cree un mundo distópico en el que no hay esperanza para la humanidad sin él estás tú, mi querido Pedro", ha razonado Lalachus, añadiendo que no le importaría ser "una Chasqueadora de esas" con tal de estar cerca del actor.

Además, también ha querido felicitar al chileno por su próximo proyecto: "Queda poco para que se estrene la nueva película de Los 4 Fantásticos, donde interpretas al superhéroe conocido como El Hombre Elástico, . Pues eso, amor, a ver si esta vez te estiras un poco y respondes a esta carta".