Lalachus declara su amor incondicional a Pedro Pascal

"Amor mío, my daddy", con estas cariñosas palabras se ha dirigido Lalachus a Pedro Pascal en la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales tras conocerse su reciente visita a España.

El actor, protagonista de éxitos como The last of us, Juego de Tronos, The Mandalorian o Gladiator II, ha estado visitando Oviedo y su paso por un colegio ha hecho que la presentadora del antimorning show de Europa FM ha dejado volar su imaginación. "No he podido evitar pensar que eran nuestros hijos", ha explicado.

Además, también ha invitado a Pascal a pasar un buen rato en su compañía. "Podemos ver The last of Us en mi sofá, yo te voy a tratar como un centurión romano, seré la leona de tu coliseo".

