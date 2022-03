Los lanzamientos musicales de la semana, por Javi Sánchez

Primavera, cambio de hora, meteoritos, eclipse solar... En otras palabras, marzo. El tercer mes del año es bien conocido por dejar atrás el invierno y dar comienzo a la primavera. Pero sobre todo, este año destacará por ser un mes completamente musical. ¿El culpable? Javi Sánchez, que cada lunes toma los mandos de Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM, para ponerte cinco estrenos. ¡Uno para cada día de la semana!

En esta ocasión, tres divas del pop español son las encargadas de dar el pistoletazo de salida al mes primaveral. Hablamos de Sonia Gómez, Alba Reig, y Tamara Nsue, conocidas artísticamente como Sweet California. La banda femenina española está de estreno. Tras haber publicado el primer volumen de su nuevo trabajo Land Of The Free, del que ya se han extraído tres singles, ahora ha llegado el cuarto a modo de colchón del proyecto. Se titula Mil poses, e incita a salir de fiesta y, sobre todo, a no parar de bailar ni un solo segundo.

¡Pero tenemos más novedades para ti! La banda liderada por Joe Jonas vuelve de la mano de uno de los DJs más exitosos. DNCE está de vuelta, y su regreso está dando mucho de que hablar. Por si fuera poco, ahora se une con Kygo para dar vida a su nuevo tema Dancing Feet, una canción repleta de sonidos Dance que esconde un mensaje muy profundo: el dolor tras una ruptura amorosa.

Si hablamos de dúos, no podemos pasar por alto la parejaza que hacen Estopa y Fito y Fitipaldis. Los hermanos Muñoz se han unido por primera vez, con nada más y nada menos que la personalidad del rock en español para crear un tema que ya se está convirtiendo en todo un éxito. Nos ponemos la Camiseta de Rokanrol con esta nueva colaboración.

Si jamás habías podido imaginar a Estopa y Fito Cabrales colaborando juntos, Javi Sánchez te pone otro dúo que te va a dejar con la boca abierta. Se trata de Jaime Lorente, que en esta ocasión se une a Natos y Waor para lanzar su canción más fiestera. Los Hijos de la ruina han participado en Guapo y Loco, primer adelanto del EP debut de Jaime, que se llama La Noche. No hay duda de que el sencillo muestra los dotes del artista en géneros como el rap o la electrónica.

Y de lo que tampoco cabe ninguna duda, es que Rosalía está poniendo a prueba a todos sus fans con nuevos sonidos a los que no estamos acostumbrados. La prueba de esta semana se llama Chicken Teriyaki, segundo adelanto de su nuevo trabajo Motomami, con el que se mantiene como una de las tendencias musicales de la temporada.

Marzo es el mes de la expectativa, de las cosas que no conocemos, pero también de muchas canciones que aún están por conocer. Sin ir más lejos, esta propuesta de cinco temas. ¡Dale a play!

'Mil poses', de Sweet California

'Dancing Feet', de Kygo y DNCE

'Camiseta de Rokanrol', de Estopa, Fito y Fitipaldis

'Guapo y loco', de Jaime Lorente y Natos y Waor

'Chicken Teriyaki', de Rosalía