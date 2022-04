La maldición de las brujas de Elche a Lola Índigo: Lala Chus nos cuenta todos los detalles de esta historia

Como cada semana, Lala Chus nos narra uno de sus crímenes chuscos en su sección en Cuerpos especiales. En esta ocasión, aprovechando el especial en Elche, ha buceado por la red hasta encontrar una terrorífica historia ubicada en este lugar: la maldición de las brujas de Elche a Lola Índigo.

Para ponernos en situación, los hechos ocurrieron en 2020 cuando Lola Indigo estaba en plena promoción de Akelarre, su primer disco. La brujería y el esoterismo eran uno de los pilares de este trabajo, del que se desprendieron éxitos como Mujer bruja o Maldición.

Esto no le sentó nada bien a la usuaria de Twitter Dark Luna, conocida como una de las "brujas de Elche", y así lo manifestó en un tuit: "Estoy harta de Lola Indigo y de que haya llamado a su disco y su gira Akelarre. Ha CAPITALIZADO mis creencias, ha vendido toda mi fe por simple DINERO, una simple mortal. Cuando busco 'Aquelarre en Elche' me sale su mierda de concierto. NO somos un mero producto. Existimos".

El mensaje no tardó en convertirse en viral, al que se sumó otra de las brujas haciendo una siniestra pregunta al resto de usuarios: "¿Alguien sabe el nombre completo y el grupo sanguíneo de Lola Índigo? Es para una cosa".

A lo que otra bruja respondía: "Miriam Doblas Muñoz y es A+, yo estoy utilizando velas negras y ofrendas a Belcebú, con cualquier fruta podrida debería ser suficiente".

Las brujas estaban planeando una maldición contra Lola Índigo por apropiarse de sus creencias... Y lo consiguieron. Fue la propia artista la que confirmó lo que había ocurrido. "He salido a correr y me ha cagado una paloma en la cabeza, o yo corro muy lento o la paloma tiene mucha puntería", escribió en Twitter, y añadió en un segundo mensaje: "O me han 'echao' una maldición".