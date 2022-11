María Peláe explica el significado de ' El gato marinero': "No me pasaría porque soy muy hipocondríaca"

Te interesa María Peláe improvisa una canción sobre la vida de Laura Galán con la música de Lola Flores

María Peláe ha venido este martes a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, para hablar de su disco Tan de vinilo, la reedición deluxe de su álbum La Folcrónica.

No es una reedición cualquiera, es una reedición premium. "Tiene muchas canciones nuevas", le ha explicado a Eva Soriano e Iggy Rubín sobre este trabajo que compara con una paella que se queda escasa de ingredientes y va sumando m´sa.

Una de las canciones del disco es El gato marinero, que María Peláe aclara no es su historia. "No me pasaría esto porque soy muy hipocondríaca", dice la artista antes de introducir el tema.

La canción cuenta la historia de "una mujer muy hartita de trabajar en su casa, que se come un trocito de tarta creyendo que es de zanahoria y no es de zanahoria, es de cosas. Entonces empieza a imaginar y una de las cosas que se imagina es un gato marinero que la invita a bailar. Por eso el videoclip muestra una tarta verde", añade la cantante.

Es obra de José Antonio Pérez, creador de Niña Repelente. "Él me ha hecho la parte animada, la parte no animada soy yo. Y muy contenta con el resultando", dice sobre este divertido trabajo en el que Peláe tiene una versión animada.

María Peláe se cuela en Times Square

María Peláe tiene estos días algo de que sacar pecho. Su disco ha llegado a Times Square, como ella misma mostró en su cuenta de Instagram.

"¿Qué te parece? Estoy impresionadísima", ha confesado sobre la reciente llegada de "La Folcrónica al Billboard de Times Square".

"Se lo mandé a mi madre y me dice 'Sales muy guapa, nena. Además ahí sale gente muy famosa", le dijo la madre que ya saborea las mieles de la fama de su hija. "Ahora en la frutería le dan mejores aguacates.".

Futbolista y futbolera sin ganas de ver el Mundial de Qatar

María Peláe dedica sus ratos libres a jugar al fútbol. "Sigo en esas y estoy entrenando", dice la cantante, que ve "claro los pases al hueco".

Disfruta del fútbol como jugadora y también como aficionada, aunque no tiene muchas intenciones de seguir el Mundial de Qatar 2022.

"Ya veré qué hacemos porque soy muy futbolera, pero... ¡Buff! Estoy m´sa a gusto jugando mis pachanguitas", dice la artista, que se acaba de mudar al campo a una casa que llevaba 10 años abandonada. "Me he ido a un campo muy campo. Mucho desinfectar, mucho desbrozar", apunta sobre su nueva vida.

