Nacho García analiza las virtudes y variedades del pelo con su 'Vudú hecho bien': "Qué importante es cuando no lo tienes"

¿Qué mejor augurio que hacer vudú del bueno a algo tan importante como el pelo?

Nacho García nos deleita en el programa de Cuerpos especiales con público ensalzando esta parte del tiempo y recordando a estrellas como Rapunzel, Sansón, el desagüe del lavabo... "Qué importante es el pelo cuando no lo tienes", ha expresado con cierta pena para los hombres.

El cómico reivindica "la personalidad en el pelo", y no podía pasar por alto el pelo de las cejas: "Gracias por estar siempre ahí conmigo, no abandonarme nunca... A veces me miro al ascensor y parezco un langostino".

Lo mismo pasa con el de la nariz, al que le ha dedicado unas 'agradables' palabras: "No sé con qué estás conectado pero qué profundo eres". Además, Nacho García también recuerda "qué rico" es el pelo del pelo.

Mixie, pixie, bop, mullet, butterfly cut... "el nombre de los peinados" a Nacho García le "recuerda a los Pokémon". También le resuenan los nombres de las mechas, que le evocan a "variantes del Covid".

La grandiosidad del pelo para Nacho García

"Tengas el pelo que tengas eres alguien", reivindica Nacho García ante el público. Y es que con cualquier estilo puedes parecerte a alguna reputada celebrity.

"Vendito sea el pelo y la gente que controla el vocabulario del pelo", insiste el presentador.