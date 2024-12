Nacho García manda su apoyo a Billie Eilish tras su incidente con un fan: "Ojalá la gente deje de ser tonta"

Billie Eilish ha sufrido un desgradable incidente en un concierto después de que un fan le haya tirado una pulsera a la cara durante un show. A pesar de que, como ha especificado Eva Soriano en la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales "para los que llevan mal el worbook", "hit me significa pégame", lo cierto es que se trata de una acción totalmente fuera de lugar.

Un suceso que ha sucedido en Glendale, Arizona, mientras la artista cantaba What was i made for, por lo que Nacho García ha mostrado su solidaridad con la joven cantante. "La gente tiene que hubicarse ne los conciertos, no eres un entrenador pokémon", ha indicado el presentador, destacando que "ojalá la gente pueda dejar de ser tonta algún día".

