Billie Eilish reacciona enfadada después de que un fan le tirase una pulsera en la cara en su último concierto

Después de encandilar al mundo con el estreno de su concierto Tiny Desk junto a su hermano FINNEAS, Billie Eilish continúa celebrando los conciertos de su gira internacional Hit Me Hard and Soft: The Tour, con la que celebra el lanzamiento de su último y exitoso disco, nominado a álbum del año en los Premios Grammy.

Así, la joven estadounidense de 22 años vuelve a encontrarse con su público en una gira que comenzó el 29 de septiembre y que, desde entonces, continúa desarrollándose en Estados Unidos. La última parada ha tenido lugar en Glendale (Arizona) durante la noche del viernes 13 de diciembre. Y, más allá de la música, un incidente ha revolucionado las redes sociales.

A través de plataformas como X (antes Twitter) o TikTok, se ha hecho viral un vídeo donde se percibe que alguien del público lanza una pulsera al escenario y esta le da directamente a Billie Eilish en la cara. Algo que ha ocurrido mientras que la artista interpretada su canción What Was I Made For? (de la banda sonora de Barbie).

Para aportar intimidad y cercanía con los asistentes mientras cantaba esta emotiva composición, la estadounidense decidió sentarse cerca del borde del escenario. Una proximidad que alguien presente en la pista aprovechó para arrojar una pulsera que provocó que Eilish parara de cantar durante unos segundos.

La reacción de Billie Eilish

Al darse cuenta de lo ocurrido, el público gritó sorprendido y furioso. Por su parte, la artista, aparte de dejar de cantar durante un momento por el impacto, cogió la pulsera y la tiró a un lado en señal de enfado.

¿El miembro del público que provocó esto tenía la intención de darle en la cara a Billie Eilish? ¿Fue un accidente? Sea como sea, los fans de la estadounidense no han dudado en criticar su acción en redes sociales, alegando que no se deberían permitir cosas así durante los conciertos.