Óscar Casas y Ana Jara se juegan una cena al todo o nada en 'Cuerpos especiales'

Óscar Casas y Ana Jara son los protagonistas de Me has robado el corazón, una película que mezcla comedia, romance, app de citas y road trip y de la que han venido a hablar a Cuerpos especiales.

"Os vais a encontrar con unos paisajes preciosos de Galicia. Estuvimos allí un mes y medio y fue increíble", han contado a Nacho García y Lalachús sobre la película que llega este viernes 5 de diciembre a las salas de cine. "Para mí ha sido el rodaje más divertido que he tenido nunca. Siempre salía con una sonrisa. Todo era fácil, todo iba bien y normalmente en los rodajes pasan muchas cosas", ha contado Óscar acordándose de experiencias anteriores con largas jornadas de trabajo y muchas escenas repetidas.

Basada en un hecho real que ocurrió en Estados Unidos en 2016 y que no salió bien —"a él lo condenaron a cinco años de cárcel y a ella no la llegaron a condenar porque pudo justificar que no sabía nada"—, la historia ha dado pie a que los dos actores hablen de citas desastrosas y a una confesión de Óscar Casas.

"Yo puede ser que haya tenido alguna", ha confesado Ana, antes de que Óscar asegurase no haber tenido nunca una cita. "Una cita al uso no. Yo salgo y digo vamos a celebrar nuestro primer año", ha añadido entre risas.

Robos que han prescrito

En la película, los dos intérpretes huyen a Galicia durante una cita después de que Eric (Óscar) robe un banco en Madrid sin que Vera (Ana) lo sepa. "Se pueden contar porque ya ha prescrito todo lo que hemos hecho", ha apuntado la actriz cuando Nacho y Lala les han preguntado sus experiencias como ladrones.

"Yo robé con mis amigas con 15 años. No me siento muy mal", ha asegurado Ana, que robó camisetas de tirantes en una cadena de ropa: "Las poníamos por debajo de la ropa".

Óscar también ha hecho sus pinitos y también han prescrito. "Robé unas zapatillas por amor. Era una chica que me gustaba, era un poco loquilla y me dijo si robamos, y dije: 'Claro que sí, soy aventurero'. Nos pillaron", ha contado el actor, que salió corriendo y, cuando se dio la vuelta, la chica había desaparecido. Tuvo que ir a buscarla con las zapatillas que habían robado y también lo acabaron pillando.

Ana al volante, el Lago de Sanabria y una cena

¿Y si la historia de la película se llevase a la vida real? ¿Quién robaría y quién conduciría?

"Yo diría que las dos Ana", ha asegurado Óscar. "Eres muy buena conductora y un poco quinqui", le ha dicho a su compañera, que no le ha quitado la razón: "Soy valenciana". "Y muy impulsiva. Te veo en las dos, yo te espero en el coche de copiloto", ha seguido el actor, que es más de organizar juegos en el coche y de poner música

Me has robado el corazón se grabó en pueblos como Laza, Verín o Puebla de Sanabria y dentro del coche. "Las partes de coche también son divertidas porque las rodamos de verdad en el coche", han explicado sobre las escenas en las que Ana se ponía al volante. "A mí me da un poco de miedo porque era un Aston Martin y yo tengo un Seat Ibiza. Pasar el huevito al Aston Martin.... Cuando me senté dije: '¿Aquí hay un seguro?' Imagínate", ha añadido antes de que Óscar reconociese haber pasado un poco de miedo.

De los pueblos guardan también grandes recuerdos porque los dos son muy verbeneros. De todos menos del Lago de Sanabria (Zamora), donde tuvieron que grabar en enero. "Rodábamos como máximo media hora porque sino rozábamos la hipotermia", han dicho recordando un momento en el que Ana lo pasó realmente mal.

Aunque para pasarlo mal y vivir momentos de tensión, el final de la entrevista. Nacho García y Lalachús han enfrentado a Óscar y Ana que han sacado su lado más competitivo. ¿Existió o no existió este robo? es el título del juego propuesto en el que Óscar iba ganando con una victoria aplastante cuando aceptó un todo o nada. El perdedor tendría que invitar al otro a una cena. ¿Quién pagará? Descúbrelo al final de la entrevista.