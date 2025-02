Paul Thin comparte un secreto de su disco 'Reboot': "Una de las voces es de Claudio Serrano, conocido por ser la voz de Batman"

Dice Paul Thin que si Reboot no fuese un disco suyo lo escucharía igualmente: "Y es lo más egocéntrico que voy a decir hoy".

Con esta confesión el exconcursante de Operación Triunfo 2023 ha arrancado su entrevista en Cuerpos especiales, a la que ha llegado con un single recién salido del horno. No es la mía es el segundo y último lanzamiento del disco, que sale el viernes 7 de marzo.

"El recibimiento ha sido bastante guay. A la gente le ha gustado", ha contado sobre este tema, que forma parte de un disco lleno de estilos.

"Dudo que me quede con un solo género. Me gusta estar jugando", ha continuado sobre el álbum en el que "cada tema es un estilo distinto". "Hacer el álbum ha sido literalmente un parque de bolas. Ha sido estar mucho tiempo dándole vueltas a las mismas canciones. Mucho tiempo de probar cosas raras", ha seguido el cantante. "Es como cuando estás en la comunión de tu primo y mezclas el batido de fresa con la fanta de limón.... Pero al final acaba bien".

El cantante ha experimentado mucho en Reboot e incluso ha contado en exclusiva que hay una colaboración no musical. "Una de las voces no es mía, es de Claudio Serrano, conocido por ser la voz de Batman, Ben Affleck".

'Vértigo' desde el hospital

Antes de No es mía, Paul Thin estrenó Vértigo, una canción en la que se abre en canal y habla de los miedos y preocupaciones que vienen con la fama. "El miedo al fracaso es una cosa constante... El mundo del entretenimiento es una montaña rusa por el hecho de estar siempre en el filo... El vértigo sale cada vez que sacas algo", ha confesado el artista, que grabó el videoclip del tema en la cama de un hospital.

Se pasó 12 horas tumbado para el rodaje y, aunque parece una jornada laboral idílica, no lo pasó. Tenía que evitar dormirse pero no lo consiguió. "Me quedé dormido tres o cuatro veces", ha añadido el artista, que expresa en este tema sus sentimientos tras salir de OT. Tenía que marcar la diferencia entre Paul y Pablo y no era fácil. "¿Habéis visto Múltiple? Me sentía así", ha añadido para después explicar que el vídeo muestra el paso de Pablo a Paul. Es una especie de metáfora.

Y hablando de Vértigo, lo que da vértigo son los próximos planes de Paul Thin. El viernes 7 de marzo sale su disco y el jueves 13 arranca una gira de dos meses que le lleva a recorrer una buena parte de ciudades española, incluida su Granada natal. La última para del tour.

"Es lo más bonito", dice sobre la parada del 25 de mayo, cierre de esta temporada de conciertos.