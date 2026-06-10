Pilar Coronado recuerda su encuentro con Jaleel White en 'Sorpresa Sorpresa': "Al cabo de unos meses me llegó una carta suya"

Mañana de risas en Cuerpos especiales. Nacho García y Alba Cordero han recibido este miércoles a la actriz Pilar Coronado, encargada de ponerle voz a Steve Urkel, a Stefan Urkel y a su prima Myrtle Urkel en Cosas de casa.

"Para doblar a Steve Urkel hace falta ser muy actor, meterte en la pantalla y tragarte un Urkel", ha contado sobre este personaje al que dio vida durante nueve temporadas. "Y no tener sentido del ridículo y reírte de ti mismo", ha añadido la actriz de doblaje e imagen, que reconoce que es lo que hace habitualmente en la vida.

"Yo salía de grabar los capítulos y salía andando como él", ha explicado sobre cómo el personaje se apoderó de ella durante un tiempo. "Ya estaba yo mal y ya me quedé un poco peor..."

Para Pilar Coronado, esa es la clave para doblar un personaje: "Mimetizarte".

Lo que no hay que hacer es que su voz asome en sus conversaciones. "Que te digan que lo escuchas en lo pero que te puede pasar", ha dicho después de que Nacho le dijese que oía cosas.

En su currículo también hay otros personajes animados como Tito el mosquito en Big Mouth o de acción real como Jason de Liberad a Willy. "Los personajes animados son complicados pero tienes la suerte de que puedes usar tu creatividad. Son más creativo y tienes que estar más lúcido para encajar y hacer cosas en el micrófono", ha dicho.

El éxito de Cosas de casa fue la adaptación del texto, que se llevó al humor nacional. "Seguíamos los cánones de la serie pero decíamos barbaridades y cada vez se sumaba más gente. Decíamos muchos chascarillos nuestros", ha contado sobre los guiños a elementos de la cultura popular como el programa Lluvia de estrellas o de la gastronomía española como la morcilla de Burgos. Todo sin olvidar la expresión ¡Ostras, Pedrín! que tanto repetía Urkel.

El propio Jaleel White le dio el aprobado a su voz cuando visitó España para salir en el programa Sorpresa, Sorpresa. Ella fue la sorprendida. Cuando fue al programa de Isabel Gemio pensó que iba a poner una voz y acabó poniéndosela en directo al propio actor.

Tuvo que improvisar y la suerte es que lo tenía muy pillado. "Fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida", ha confesado sobre ese encuentro que tuvo una segunda parte al cabo de un tiempo. "Tres meses después recibí una carta de Estados Unidos, una foto suya que decía: Pilar, somos los mejores", ha contado feliz de la valoración positiva que recibió.

No puede decir lo mismo Roberto Rahona, que imita al personaje en Pilla la cita y gana la guita."Lo intenta pero no lo consigue", ha dicho entre risas al escuchar sus voces en Pilla la cita y gana la guita. "Tienes que tener como una ductilidad

Actriz de imagen y un Goya para los actores de doblaje

Pilar Coronado no solo es actriz de doblaje, también de imagen, aunque esta faceta la tiene más abandona. "Me metí en doblaje y antes se doblaba todos los días, era aquí o allí, me desligué un poco", ha dicho segura de que le queda "mucho por hacer".

Aunque lo que más le gusta en este terreno es el teatro, ha trabajado también en pantalla con papeles en series como Media naranja, Los mundos de Yupi, Barrio Sésamo o más recientemente La que se avecina.

Muchos años de experiencia que le han servido para defender que los actores de doblaje también merecen un sitio en los Premios Goya. "Es como todo en la vida. Hay doblaje bien hecho y doblaje no bien hecho", ha apuntado para después asegurar que hay de todo, aunque más bueno que malo.