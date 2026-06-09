Querido habla del papel de Iván Ferreiro en su proyecto: "Le robamos el estudio hasta que nos echó"

El despertador ha sonado pronto esta mañana para Andrés Ferreiro y Antón Vigara. Los dos miembros de Querido se han levantado pronto para pasarse por el estudio de Cuerpos especiales y hablar con Eva Soriano y Dani Piqueras de su recién lanzado segundo disco, ¿Qué seré yo?

Como si de gallegos se tratasen, el álbum está lleno de preguntas, desde el título del álbum a temas como ¿El Corazón?, ¿Quizás es Así? o ¿Cómo No conocí a vuestra madre? Todo son preguntas aunque ellos no las leen con esta entonación. "Creo que sois las primeras personas que decís los títulos con esa entonación", han dicho a Eva y Dani sobre las canciones del álbum que arranca con un audio de casi un minuto y medio que mezcla conversaciones de los integrantes de la banda con gente cercana.

"Son ya audios existentes", ha contado Andrés sobre ¿Qué? "Un día perdimos la cabeza y gracias al disco de Veintiuno que empieza con un audio se nos ocurrió esta idea", ha contado sobre esta idea que incluye audios de madres, padres, amigos y parejas. "hubo mucho recorte porque al principio había 100 audios".

De alguna manera, quienes mandan esos audios colaboran en el disco, del que también forman parte David Ruiz de La M.O.D.A. (¿El Corazón?), Merino (¿Cómo no conocía a nuestra madre?), Veintiuno (¿Y si puedo soportarlo?) e Iván Ferreiro (¿Qué va pasar?).

"Me crucé con Iván por la calle un día, como si vieses a alguien de tu pasado en plan ¿qué es de tu vida? y surgió ¿Te apetece hacer algo juntos?", ha bromeado el hijo del cantante sobre la colaboración con su padre, que ha jugado un papel clave en el proyecto musical. "Le robamos el estudio hasta que nos echó", han contado sobre los inicios de Querido. "Fue un revenge de manual", han seguido desvelando que el cantante fue recuperando poco a poco su espacio.

¿Qué va a pasar? es la penúltima pista del álbum, que Querido presenta este martes ante un grupo de fans en una tienda de Madrid.

"Haremos lo mismo que hace todo el mundo coger una guitara, berrear cuatro canciones y ya", ha dicho Andrés, al que le gustaría haber montando un karaoke y librarse de trabajar.

No lo ha conseguido aunque reconoce que es a lo que aspira, a poner hologramas en sus shows. De momento es un sueño por cumplir, igual que el de tocar canciones como Quiero decirte de Ana Mena, que han grabado en casa y que ha inspirado el juego de Cuerpos especiales. Andrés y Antón han tenido que tocar a guitarra Superestrella de Aitana. ¡Casi nada!