Rayden se despide de la música con una gira inmensa y un WiZink "con muchos invitados y sorpresas"

¡Un artista que lleva dos décadas encima de los escenarios! Rayden es un auténtico fan de Cuerpos Especiales. Siempre nos da like en redes, comenta los vídeos... Así que se merece que le entreguemos el pasaporte oficial de Cuerpos Especiales en tamaño gigante. Un regalo bien merecido para uno de los más fieles seguidores del morning. Eva e Iggy se lo agradecen. Los madrugones han merecido la pena solo por esto.

Hace poco anunció que dejaba la música después de 20 años. Y lo mantiene. La carrera editorial que tiene le ha dado garantías. Sus libros publicados le dan los suficientes billetitos para vivir. "Ha sido como saltar y caer de pie", cuenta el artista, que reconoce que lo más que va a echar de menos de su faceta de artista son esos ratitos con la banda en la furgoneta, saltando de una ciudad a otra. "Estamos de coña y como amigos porque lo son, más que el escenario es la furgoneta y estar con ellos", confiesa.

El artista ha tenido muchas voces alrededor aconsejándole que no dejase para siempre la música. Incluso ha valorado cambiar de registro drástricamente, un giro de género en toda regla. "Lo descarté rápidamente, mejor cumbia que bachata. Yo pensaba que no era cumbiero pero el otro día vi a Silvana Estrada y descubrí la cumbia", dice.

Rayden ha cambiado ya hace tiempo las salas llenas de fans con las salas llenas de padres. "Se me juntan los padres fans y las niñas que me vieron con Yatra", explica entre risas.

Antes de dejar para siempre los micrófonos, Rayden tiene por delante un buen puñado de conciertos y compromisos. 34 bolos en salas a los que tiene que sumar grandes conciertos y festivales. "Parece que vas casa por casa", le ha dicho Iggy Rubín. Una gira de despedida a la altura de su carrera. Conoce perfectamente a los dos seguidores que han ido a más conciertos. "Recaerán en otro artista pero me jodería que fuese uno que no me guste a mi", lamenta.

El 2 de diciembre es su gran fecha, un evento de lo más especial para el que cada vez queda menos entradas. Rayden estará en el WiZink Center "con muchos invitados y sorpresas que no puedo desvelar, serán más de dos horas", adelanta.