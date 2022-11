Eva Soriano, muy enfadada con 'Tu Cara Me Suena': "Estáis denunciados"

Eva Soriano ha llegado al límite. La presentadora de Cuerpos especiales no estuvo combinando los madrugones que supone tener un morning en Europa FM con las maratonianas galas nocturnas de Tu Cara Me Suena para, ahora, ser ninguneada.

Y como Soriano no tiene pelos en la lengua no ha dudado ni un segundo en dejar bien claro que va a tomar medidas contra el programa de Antena 3 por la injusticia que ha visto publicada en redes sociales.

"Y tú qué crees... ¿Cuál es la mejor imitación a Shakira de #TCMS? Si no recuerdas todas, por aquí te dejamos un pequeño resumen", ha escrito el programa en su cuenta de Twitter.

¿Y qué es lo que pasa cuándo entras en el "pequeño resumen'? Efectivamente, ni rastro de la imitación de Eva Soriano en la final de la novena edición.

"Quiero denunciar públicamente el ninguneo que estoy sufriendo por parte de Tu Cara Me Suena al no estar mi imitación de Shakira para poder escoger dentro del ranking, no tuvisteis suficiente con hacerme perder la edición… ahora esto. Agoney no PERDONO!!", ha escrito compartiendo la publicación el programa.

Pero eso no es todo. También les ha explicado que va a llevarles a los tribunales al más puro estilo Pilar Rubio.

Llevando mi caso ante la justicia musical pic.twitter.com/xN52seEOEF — Eva Soriano (@EvaSoriano90) November 14, 2022

El programa de Antena 3 no se ha hecho el suelo y le ha respondido de la mejor manera posible, utilizando una frase de la propia Shakira: "Te felicito, qué bien actúas"

La imitación de Shakira de Eva Soriano

A Eva Soriano le tocó imitar a Shakira en la gala final de la novena edición de Tu Cara Me Suena. La presentadora de Cuerpos especiales interpretó el tema Ojos así e imitó los característicos movimientos de cadera de la de Barranquilla.

Esta actuación, sumada a su paso por el programa en el que semana tras semana nos dejaba divertidas imitaciones, pero también una gran muestra de talento; hizo que quedase en una merecida cuarta posición.

Sin embargo, Eva, que ya sabemos que es muy competitiva, nunca se quedó conforme con este lugar en el ranking.