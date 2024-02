Russian Red presenta 'Volverme a enamorar': "Aunque tengas pareja es muy bonito tener un crush"

Volverme a enamorar, el nuevo disco de Russian Red, sale el próximo 23 de febrero. No entiendo nada y This is un volcan son los primeros adelantos.

Aunque parece que se trata de un álbum inspirado en una ruptura, nada más lejos de la realidad. La cantante tiene pareja desde hace 10 años, así que No entiendo nada es un tema que le ha servido par ponerse en la piel de esta típica cantante a la que sí le resarce hablar de desamor. "Tiene un toque irónico, también, lo hice con amigos un domingo de resaca", explica.

Parece que en el disco juega a que nadie sepa nada de ella, pero nada más lejos de la realidad. "La música es personal y creo que de manera abstracta se me puede conocer muy bien", cuenta la artista, que está a favor de estar en pareja pero que a la vez te pasen cosas. "Como cantante y como escritora de mis canciones, si no me pasan cosas no sabría de qué hablar", reconoce antes de lanzarse a confesar que para ella de lo más normal es "tener un crush", algo que considera "muy bonito".

No saca nueva música desde 2014, así que se ha tomado su tiempo para volver a la música. Todo el álbum está creado sin pretensiones, fue como una sorpresa. "Fui haciéndolo y de repente tenía un álbum, es lo que más ha gustado del proceso y me ha reconectado con la cantante que hay en mí. Lo encontré y me entré", cuenta

Al contrario que muchos artistas, que no pueden elegir una canción favorita de su repertorio, ella sí tiene una "hija predilecta", La última vez.

Con el estreno del nuevo disco llega también una nueva gira de teatros. Lourdes Hernández pasará por Avilés, Barcelona y Madrid el próximo mes de marzo. "Estoy nerviosa, pero tengo una banda increíble, y se está cociendo una buena colaboración", cuenta antes de que desvelar identidades. Amber (batería de Hinds) Ganjes, Álex de Lucas y de Luichi Boy (guitarrista de Cupido) la acompañan en esta nueva andadura.

