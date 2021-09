Samantha Hudson: "Le envié un meme a Carmen Lomana a las tres de la mañana y me bloqueó"

Samantha Hudson ha visitado Cuerpos especiales para presentarnos Guateque, un temazo que hace que queramos que abran las discotecas de una vez, aunque ella nos confiesa que la ha hecho "para las fiestas ilegales".

"La inspo era Leticia Sabater, Aless Gibaja y este vídeo que tiene Rosalía en el backstage del Sónar explicando su outfit, que directamente era un bolso negro y unas uñas amarillas", ha explicado para imitar a Rosalía hablando en inglés, y ha añadido: "La carrera de Rosalía me da igual, lo que me gusta es que hable inglés con acento español tan mal".

Guateque es un hitazo que ha unido junto a otras canciones para lanzar su próximo disco, Liquidación Total: "El nombre habla por sí solo. Tenía un par de canciones, cada una de su padre y de su madre, y dije 'esto es una sinvergonzonería'. Porque normalmente los artistas tienen un concepto, y hacen un álbum alrededor de ese concepto. Y yo pensé '¿qué es lo que más me puede gustar? Las rebajas' Y por eso se llama Liquidación Total".

Sobre la petición de muchos fans de Samantha de que vaya a Eurovisión, ella no lo tiene tan claro: "No sé si iría, la verdad. Porque hay tensión política con algunos países".

Aún así, Eva Soriano le ha propuesto que vayan juntas a la próxima edición, que se celebrará en Roma. "Ojalá sea en Venecia y se hunda", ha respondido muy sarcástica Samantha.

"Carmen Lomana me ha bloqueado en WhatsApp"

No hay final de entrevista sin que Eva haga su atraquito a la agenda de contactos de los invitados. En esta ocasión, Samantha nos confiesa que la persona más famosa que tiene entre sus contactos es Carmen Lomana, aunque parece que Eva no va a poder enviarle un audio: "La persona más famosa que tengo en el móvil es Carmen Lomana pero me tiene bloqueada. Ella no me conoce de nada pero me dieron su número y le envié un meme de una ardilla a las tres de la mañana y me bloqueó".

Pero, ¿cómo era el meme para que le bloquease? Ella nos lo explica: "Es una ardilla muy asustada, con los brazos en alto como parando algo diciendo 'ya casi es lunes'. Creo que se lo envié un viernes".