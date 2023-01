Santos Solano, psicólogo de 'Cuerpos especiales', explica cómo construir una relación sana con las redes sociales

El 80% de las personas entre 16 y 70 años usan a diario las redes sociales. Con este dato ha empezado su sección Santos Solano, el psicólogo de Cuerpos especiales, que ha estado en el programa para hablar de los peligros que puede acarrear un mal uso de las redes y cómo establecer una relación sana con las mismas.

Los consejos de nuestro experto en salud mental son para adultos y también para niños. "Lo alarmante es que está bajando la edad de inicio en las redes sociales. Los últimos estudios dicen que se empiezan a usar entre los ocho y los nueve años, y lo peligroso es que se utilizan muchas veces sin que los padres tengan conocimiento y sin la información necesaria para meterte en determinadas redes", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín.

Los problemas de un mal uso pueden ser muchos, tanto para niños como para adultos. "Se ha visto que cuanto más uso haces, más posibilidades de tener una dependencia psicológica al smartphone en sí. Es decir, de tener ansiedad por no poder conectarte", ha explicado sobre la posibilidad de desarrollar una adicción conductual o incluso una ansiedad por miedo a no estar conectado (también llamada FOMO).

Santos Solano apunta que el uso excesivo de redes también puede provocar aislamiento, problemas de sueño o incluso ser la puerta de entrada para otro tipo de acoso. Muchos niños, víctimas de bullying en el colegio, ya no pueden estar a salvo cuando vuelven a su casa. El acoso sigue online.

¿Qué hacer entonces? ¿Prohibirlas? Santos Solano tiene clara que no es la solución.

"Yo soy partidario de intentar desarrollar en la población actitud crítica para consumir las redes sociales de una manera más sana. Porque en cierto modo son un avance o pueden traernos cosas más buenas", ha asegurando poniendo como ejemplo el caso de gente que encuentre un referente de cómo se está sintiendo en ese momento o para conectar personas que piensan de manera diferente y que no es tan fácil encontrar en tu entorno próximo, para desarrollo de la creatividad...

"Lo importante es la educación para no acabar haciendo un uso que no nos venga bien", ha sentenciado el experto, que trabaja con jóvenes en talleres para que el uso de redes sociales no dañen su atoestima.