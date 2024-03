Sara Sálamo cantó 'Cucurrucucú Paloma' para Almodóvar y la escena se eliminó: "Me dio pena, pero fue una experiencia chula"

Es la primera vez que viene a Cuerpos especiales y nada más llegar se ha puesto a sudar. Entre el rincón de cantar, el desastre de la cocina, el museo de regalitos... Y claro, ella no ha traído nada. Lo único que tiene es un escorpión de juguete de su hijo. "Ahora tenemos el alma de un chiquillo dentro de un juguete, nos encanta", agradece Eva Soriano.

Una vez hechas las presentaciones, importancia a lo importante. Hace nada se estrenó como directora de 'La Manzana', un cortometraje con mucho simbolismo. "Esto va porque de pequeña, cuando mi madre y mi abuela pelaban una manzana, no se les rompía jamás la cáscara... Esto para mi era de una belleza tan absoluta, que yo os juro que lo veía a cámara lenta", cuenta. Este gesto le ha servido para crear toda una simbología alrededor y contar una historia. Estar detrás de las cámaras le ha servido para disfrutar más del presente. "He disfrutado con la escritura, planificando, rodando, la postproducción...", explica.

Lo ha presentado en el Festival de Málaga, donde ha tenido una gran acogida. "Fue mágico porque Candela, la niña, la protagonista, se veía en pantalla por primera vez, y además es lo primero que hace. Fue muy emotivo, tiene ocho años y le dio un ataque de risa", cuenta.

Su primer largometraje llegará pronto

Le ha cogido el gustillo a eso de dirigir. Tanto que este mismo miércoles termina la postproducción de su segundo corto, que será también documental. "Tengo ya una versión bastante avanzada de lo que será nuestro primer largo, que hemos cerrado y espero rodar el año que viene", afirma.

En 2020 publicó el libro El ocaso del mono que arañaba la pared, una primera escritura que fue la que la animó a estudiar guion y dirección. "Me propusieron llevarla al cine, pero quise estudiar primero. Soy actriz, no sabía donde poner la cámara", reconoce.

Su experiencia con Pedro Almodóvar

Tuvo la oportunidad de trabajar a las órdenes de Pedro Almodóvar para la película 'Extraña forma de vida', en el que también participaron Pedro Pascal y Ethan Hawke, pero cuando llegó al cine a verla se llevó un pequeño disgusto. "Fue una experiencia muy chula, lo que pasa es que grabé una secuencia mía cantando Cucurrucucú Paloma y no se montó. Entonces claro, me dio mucha pena, pero entiendo que no era tan importante", recuerda.

