La porra de Eurovisión de 'Cuerpos especiales': las apuestas de Eva Soriano, Nacho García y los colaboradores del programa

Eurovisión ya está aquí y en Cuerpos especiales se han montado una divertida porra eurovisiva. Eva Soriano, Nacho García, los colaboradores del morning y los protagonistas de la serie La canción han apostado por el ganador de esta edición y han puesto en juego su dignidad.

En la Europorra de Europa FM el premio no es tan importante —un euro—, lo importante no es quedarse demasiado lejos del final porque quien más alejado se quede con su apuesta tendrá que cantar la canción que ha elegido en directo en la radio. ¡Algunas no son nada fáciles!

¿Quieres descubrir por quién ha apostado cada uno y a quiénes podríamos escuchar cantar la próxima semana en Cuerpos especiales? Descubre los participantes de la porra y las apuestas de cada uno.

Eva Soirano - 'Laika Party' de EMMY (Irlanda)

Ana Morgade - 'Deslocado' de NAPA (Portugal)

Nacho García - 'SERVING' de Miriana Conde (Malta)

Elena Beltrán - 'Tutta L'Italia' de Gabry Ponte (San Marino)

Juan Sanguino - 'Shh' de Theo Evan (Chipre)

Patrick Criado - 'Maman' de Louane (Francia)

Carolina Yuste - 'Esa diva' de Melody (España)

Diego Arroyo - 'Volevo Essere Un Duro' de Lucio Corsi (Italia)

Arturo Paniagua - 'Bur Man Laimi' de Tautumeitas (Letonia)

María Guerra - 'Laika Party' de EMMY (Irlanda)