Supremme De Luxe presenta el primer Drag Race All Stars España: "Los jueces invitados son muy fuertes"

Este 4 de febrero se estrena en Atresplayer la primera edición del All Stars de Drag Race España, donde estarán las grandes divas de las anteriores ediciones. Onyx, Saggitaria, Samantha Ballantines... "Son gente que tiene talento de sobra para estar ahí", dice la drag, que sabe lo difícil que es acertar en las pruebas que se ponen a las concursantes.

Es la primera vez que se hace en España, así que la cultura y las raíces locales estarán más presentes que nunca. "El humor también, sobre todo, que es muy diferente al de Estados Unidos", reconoce antes de apuntar que la nuestra es la primera franquicia que pone en marcha un All Stars. "Estamos muy contentas pero muy nerviosas también".

Solo son nueve reinas las que se diputarán el trono, por lo que se puede deducir que solo serán nueve episodios los que se emitan. No confirma ni desmiente, pero cuenta que si eso es lo que pone tensos a los seguidores, "qué pasará cuando les llegue una carta de Hacienda". "Muchas veces es mejor que te echen de menos, a que te echen".

Cameos de otros países no puede garantizar (ejem, ejem), pero sí asegura que "los jueces invitados son muy fuertes". Pero ojo, porque Samantha no es solo la presentadora de Drag Race mejor valorada, sino que está sacándose una carrera a distancia. "Cuando me siento a estudiar siento que tengo ese tiempo para hacerlo. Es un grado que me gusta, que he querido hacer siempre y lo disfruto", cuenta la artista, que prefiere no estar obcecada por los comentarios "ni buenos, ni malos".

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.