Valeria Ros se convierte en crítico de cine y destripa 'The White Lotus'

Valeria Ros, una de las colaboradoras de confianza de Europa FM, ha venido a Cuerpos especiales a comentar junto a nuestros presentadores Eva Soriano e Iggy Rubín la actualidad.

Antes de nada, ha comentado el resultado del partido Japón - España, donde la selección japonesa se impuso a La Roja: "Cogieron la seguiridad los nipones y pinipón", ha explicado la colaboradora.

También ha hablado de los vídeos más vistos del año, y como Valeria tiene una hija pequeña, los presentadores han preguntado por La Vaca Lola. "¿La Vaca Lola? Creo que se ha muerto", respondia Valeria, que hora ve Bean, que "es un conejo negro como el de Eva".

"Yo tengo un conejo, Rantamplán, yo le digo rantan y el viene planplanplan", ha contraatacado la presentadora del morning.

Pero el verdadero cometido de Valeria en Cuerpos especiales no es hablar de la actualidad, es ponerse en la piel de un crítico de cine y analizar una serie.

Destripando The White Lotus

"Vengo un poco enfadada" ha confesado Ros, que viene a destripar The White Lotus. "La gente habla genial de la serie no lo puedo entender", ha expresado perpleja.

También ha confesado que, en un principio, no quería ver la serie porque le salía todo el rato en spam y se pensaba que era de coches, y ella no es una taximami, pero al final acabó sucumbiendo.

La colaboradora ha comenzado pisando fuerte con sus declaraciones sobre la serie: "¿Qué es esto? Yo creo que la ha creado alguien que quiere cargarse los resorts caribeños", detallando que la serie es un poco "el día de la marmota": diferentes familias, hotel de pulserita y rutina de masajes y piñas coladas.

"Es tan rollo la serie que me la he terminado por rutina", ha contado a los presentadores, para después seguir criticando la serie. "Yo soy clasicona, pero a mí me ha parecido muy poco moderna, cuenta cosas de otro siglo", se sinceraba.

Asimismo, Ros ha afirmado que las vacaciones tienen que ser aventura, y "que te pasen cosas que no te puedes imaginar". "Si quieres rutina te quedas en casa, no te vas a un resort", ha sentenciado.

También ha contado sus aventuras de vacaciones en Puerto Rico con su amiga y su lío con un uruguayo ¡Dale al play y no te lo pierdas!