Valeria Ros: “Mi hija vino con un panettone bajo el brazo. Creemos que el padre es italiano”

Valeria Ros está de vuelta en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM. La copresentadora de yu, No te pierdas nada y colaboradora de Zapeando ha venido al estudio para hablar con Eva Soriano e Iggy Rubín de Ponerme a parir, su libro en el que cuenta sus vivencias y relata la historia de cómo se enteró de que estaba embarazada de Federica.

"Me enteré el segundo día de confinamiento", cuenta Valeria. "Lo acaba de dejar con mi novio; estaba en una casa nueva, una que le alquilé a Javier Veiga y Marta Hazas; y Pedro Sánchez solo hablaba en la tele de que los test falsos de China no llegaban...".

Con tanto test, a Valeria le entró mono y quiso hacerse uno... ¡de embarazo!. "Bajé a la farmacia convencida de que no estaba embarazada. Porque tengo un ovario poliquístico, no furrula, y no me acordaba mucho de lo que había hecho ese mes".

¡Sorpresa! Día 2 de confinamiento y positivo en el test.

"Yo flipé. Bajé a montarle el pollo al farmacéutico convencida de que no estaba embarazada le dije: '¿No tienes el de rayitas?”, explica que le dijo. Era positivo igual y lo siguiente ya fue darle la bienvenida a Federica.

Un panettone debajo del brazo

Valeria Ros dio la bienvenida a Federica en noviembre de 2020. Desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Además de ser copresentadora de yu, No te pierdas nada y colaboradora de Zapeando, ha publicado un libro y ha fichado como presentadora de un reality.

“Mi hija ha venido con un panettone debajo del brazo. Panettone porque creemos que el padre es italiano", dice en tono de risas. El padre de hija de Valeria Ros es el dentista italiano Antonio Muscogiuri, cuya separación se confirmó en junio de 2021.

Lo que también dice entre risas es que Federica "está amortizada". La pequeña ha sido protagonista de numerosos vídeos virales de su madre.

La historia del apellido de Valeria Ros

La entrevista de Valeria Ros con Eva Soriano e Iggy Rubín ha servido para hacer un recorrido por su carrera, que empezó con la publicidad.

"No sabía a qué dedicarme y no me llenaba la publicidad. Yo quería ser artista pero hasta que empecé en comedia y vi que había algo de futuro”, cuenta Valeria, que no empezó su carrera con Ros. Primero fue Val Pacino y después,Valeria López-Tapias.

"Es mi nombre real, pero al ser compuesto la gente se queda con el López y no queda bien", cuenta la cómica, que al final optó por Ros, que es "más comercial". "Es el apellido de mi abuela”, aclara.

Y sí, también hablaron de la parodia de Pantomima Full con Valeria Ros de los mornings-shows. ¡Se confirma que se inspiraron en Eva Soriano!