Valero Escolar, el fontanero convertido en estrella del cine, revela lo más raro que ha encontrado en un desagüe

En Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM, nos encanta celebrar las fechas más señaladas y este viernes 11 de marzo, con motivo Día Mundial de la Fontanería, Eva Soriano e Iggy Rubín han querido charlar con uno de los fontaneros más emblemáticos de toda Cataluña: Valero Escolar.

Este profesional de la fontanería madruga todas las mañanas para entrar a trabajar y nos ha confesado que, aunque lleva 29 años dedicándose a esto, la vida del fontanero es muy dura. Sin embargo, un día tan especial como este lo dedicará a celebrarlo junto a su compañero de trabajo: "Invitaré a comer a mi compañero Barajas".

Valero Escolar, un fontanero convertido en estrella de cine

A pesar de que, a simple vista puede parecer un fontanero normal, lo cierto es que Valero Escolar esconde muchas sorpresas: se ha convertido en una auténtica estrella de cine. El también actor ha estrenado su labor en la gran pantalla como protagonista de Sis dies corrents (Seis días corrientes), una película catalana que durante una semana de trabajo sigue a tres fontaneros eléctricos.

La película habla sobre la vida de tres fontaneros reales, pero no son actores los que dan vida a los personajes de esta película, sino que son ellos mismos desempeñando su trabajo real: "Nos salimos un poco de ser nosotros. Somos nosotros al 80% e interpretamos un poco de ficción", le ha explicado este fontanero a Eva Soriano e Iggy Rubín.

Sobre cómo surgió su papel, Escolar ha explicado que él nunca se había planteado ser actor y que todo sucedió por una casualidad: "Creía que era una becaria que iba a hacer un trabajo de fin de carrera", ha revelado.

Y a pesar de no haberlo hecho nunca, esta película ha arrasado en los premios Gaudí, recibiendo cinco galardones, incluidos el de Mejor Película y Mejor Actor Secundario para Valero Escolar: "No nos lo creemos. Cuando hicimos la película, creía que iba a ser la típica película que vas a ver con tu abuela al salir del geriátrico. El éxito que está teniendo es increíble", ha asegurado el fontanero catalán, que no descarta volver a trabajar en una película porque "es muy divertido".

El enemigo principal de los fontaneros

Los enemigos de los fontaneros están siempre presentes en cualquier desatasco. Pero si hay uno que predomina por encima de todos, según Valero, esos son los pelos de ducha: "Cuando tenemos que desatascar algo, te encuentras pelos largos, pelos cortos, todo tipo de pelos...", ha dicho.

Las cosas más raras que le han pasado trabajando

Además, también ha vivido situaciones bastante inverosímiles trabajando como fontanero. De hecho, una de las cosas más difíciles que ha tenido que desatascar ha sido... ¡una dentadura!: "Me he llegado a encontrar una dentadura en una tubería de un desagüe".

También ha tenido que hacer frente a muchos clientes con alguna que otra afición muy particular. Una vez incluso llegó a recibirle un tipo completamente desnudo para que le desatascara el desagüe: "Una vez me recibió uno que estaba muy cachas y bien dotado desnudo. Y dije 'oye, tío, esto ya es humillar, vuelvo mañana. Esto déjalo porque me estás humillando con este nivel de calidad que tienes'", confesaba.