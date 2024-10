Victoria Canal: "Cantar con Chris Martin ha sido un sueño hecho realidad"

A pesar de tener solo 25 años, Victoria Canal ya es una de las jóvenes más prometedoras de la música a nivel mundial. La artista se ha pasado por Cuerpos especiales para hablar de Slowly, It Dawns, su álbum debut que verá la luz en enero de 2025, sus recientes conciertos en España y su amistad con iconos como Tom Cruise o el líder de Coldplay, Chris Martin.

Victoria Canal es alemana de nacimiento, pero su vínculo con España se extiende más allá del plano familiar, ya que durante sus conciertos en Barcelona y Madrid ha estado acompañada de sus abuelos "de 90 años" y de los profesores de su primer colegio. "Ha sido una celebración de mis sueños hechos realidad", ha explicado sobre estos instantes.

Su nuevo proyecto, Slowly, It Dawns, resulta su gran desembarco en el circuito, aunque su EP de 2023 Well Well ya le granjeó grandes elogios. De hecho, Chris Martin, líder de Coldplay, llegó a decir que la canción incluída en el EP Black Swan era "una de las mejores canciones de la historia". Una admiración que ha convertido al británico en una suerte de padrino de Victoria Canal y que ha hecho toque Paradise junto a Coldplay en el festival Glastonbury ante miles de personas. "´Él es un héroe de toda mi vida, así que ha sido un sueño hecho realidad", ha recordado en Cuerpos especiales.

Por otro lado, la artista se ha visto realcionada con Tom Cruise de una forma muy alejada a su relación normal. "Es una de las personas más únicas que he conocido, pero hemos pasado tiempo juntos cinco o seis veces y, de repente, dicen que somos pareja", ha recordado entre risas Victoria Canal, que ha indicado que la del actor "es una vida muy diferente" y que no desea contar con ese nivel de exposición pública.