Vudú del bueno para los amigos que te organizan las vacaciones, los despistados y las personas que cumplen en enero

Solo las personas que cumplen en enero saben lo que es cumplir en enero. Después de las fiestas preNavidad con amigos y compañeros de trabajo y tras las comidas y cenas familiares de Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo, ¿quién quiere ahora celebrar su cumpleaños? ¡Nadie!

Menos mal que tienen el cariño de Nacho García, que cada semana dedica su sección Vudú del bueno de Cuerpos especiales a mandarle magia de la buena a esas personas a los distintos héroes de la sociedad. Personas a las que darías un abrazo por majas, por tener que soportar las quejas de los clientes, por ser capaces de disfrutar sin hacer nada... o simplemente por ser capaces de no opinar de todo. ¡No se valora lo suficiente la gente que se calla la boca un rato!

También las personas altas, las que viven con un despiste constante, las que nos organizan las vacaciones o las que trabajan de cara al público se han merecido el cariño de Nacho García durante esta temporada, llena de grandes momentos y muy comentados. Recopilamos algunos de los mejores y le mandamos nuestras mejores vibrasa sus protagonistas.

A la gente que cumple en enero

Cumplir en enero es una faena. Después de tanta fiesta, nadie quiere ir a tu fiesta de cumpleaños y hasta tu madre recicla el Roscón de Reyes para convertirlo en tarta. "La gente en enero quiere ir al gimnasio, dejar de fumar, leer un libro, casarse, tener hijos, montar una estantería, declarar a Hacienda... ¡Cualquier cosa menos celebrar tu cumpleaños! Si intentas celebrar tu cumpleaños en enero ,va la misma gente a tu cumpleaños que si montas un club de lectura en Magaluf. Cero".

A los amigos que organizan vacaciones

Siempre hay un amigo que organiza las vacaciones y el resto se suman al carro. "Esa persona existe y a su alrededor se congregan los despojos, los gorrones". Esa persona se merece el vudú hecho bien de Nacho García:

"Son vampiros organizativos, les da gustito ver que estamos todos a nuestra hora en el avión que esa persona ha elegido, en el hotel que esa persona ha elegido, en el restaurante que esa persona ha elegido... Y ver nuestras caras de felicidad es lo que hace que esa persona se nutra. Por eso, vudú hecho bien a esa gente o, como a vosotros os gusta, 'lo que tú digas".

A la gente muy alta

¡Alguien lo tenía que decir! "Se habla mucho de ser bajito pero ser alto también da problemas" porque "si eres alto no vas a poder irte de casa rural en la puñetera vida sin darte un golpe en la cabeza". Por eso, las personas altas se merecen el vudú hecho bien de Nacho García y un bono para el fisio por todas las veces que han tenido que bajarle cosas a la gente que tiene muy poca altura.

A la gente que trabaja de cara al público

En la lista de los peores trabajos del mundo está trabajar de cara al público. Porque hay veces que aguantar al público resulta insoportable, uno llega a estar harto y se merece todo nuestro cariño por saber contenerse. ¡Gracias!

Gracias por no perder los papeles cuando... "estás a punto de convertirte en el protagonista de Joker 1 y hacer una barbaridad como obligar al otro a ver Joker 2". O cuando... "estás harto de que haya gente diciéndote quiero ver al encargado y no le puedas contestar el que tengo aquí colgado". "Por eso a todas esas personas muchísimo ánimo y para todas esas personas le hemos cogido tres días libres".

A las personas despistadas

¡Personas despistadas, estos consejos son para vosotros! "Múdate a un bajo o a un primero porque te va a tener que tocar entrar por la ventana alguna vez. Hazle una foto al fuego de tu cocina apagado. Así, cuando te entren dudas, podrás ver la foto y acariciarla como si fueras un soldado en una trinchera viendo una foto de su amada en blanco y negro esperando a que lleguen los aliados... Si empiezas una anécdota y, en la mitad de la anécdota se te olvida, cuenta una peli de los Óscar. Nadie sospechará si en mitad del viaje a Santander en mitad del viaje acabáis eligiendo al nuevo Papa o si en esa Navidad con tu familia acabas contigo enamorándote de una trabajadora sexual de Brooklyn. No pasa nada"

"Si alguien te dice. ¿Te acuerdas de mi cara? Contraataca. ¿Y del ganador de Eurovisión 2003? ¿No? Pues empate. Tapa despiste con despiste. Y, sobre todo, si no encuentras las gafas. Un consejo: si mientras estás buscando las gafas ves bien, las llevas puestas".

A la gente que sabe no opinar de todo

El mundo está lleno de gente que dice las cosas a la cara, Nacho García premia a los que son capaces de contenerse y no compartir todas sus opiniones.

"Déjame en paz. Mientras yo no te diga 'Mi madre ha tirado al niño a un descampado a ver si lo comen los coyotes'. Tu opinión no importa para nada. Tú no eres Carlos Alsina, no tienes una opinión importante. No tienes nada importante que aportar a este debate. No me ha hecho gracia este vídeo, pues no doy like hasta aquí hemos llegado".

A la gente que sabe no hacer nada

No hacer nada es un don y no está al alcance de todos. "Me parece que hay que poner en valor la gente que se le ha olvidado el significado de la palabra proyecto. No tiene que estar todo el mundo haciendo podcasts, hay gente que tiene que escucharlos". Son los héroes sin capa. "Gente que no hace nada, sois los mejores, sois el auténtico budismo".

BONUS TRACK: Vudú hecho bien al pistacho

Y el pistacho... También el pistacho se merece el cariño de Nacho García. La Gioconda de los frutos secos.

"Un sabor denostado, infravalorado, un sabor de viejo que ha vuelto con más fuerza que nunca. El Timothée Chalamet de los frutos secos. ¡Viva el pistacho! No resulta tan hermético como la nuez ni tan accesible como el cacahuete, está en un términno medio de accesibilidad. Está un poquito abierto como diciendo 'a poco que te lo curres me tienes pero tienes que trabajar".