Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Alejandro Amenábar y Julio Peña - miércoles 17 de septiembre de 2025

El director Alejandro Amenábar y el actor Julio Peña se han pasado por Cuerpos especiales para hablar de El Cautivo, la película que narra los años que Miguel de Cervantes estuvo encarcelado en Argel. Además, Alba Cordero habla del auge de artistas que cantan en lenguas cooficiales, Jorge Yorya comenta el pregón que Ed Sheeran ha dado en La Algacia, una pedanía de Murcia, Nacho García compra las nuevas revistas del corazón y Ana Morgade analiza si estamos preparados para un holocausto zombie.