Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Álvaro Morte - jueves 4 de septiembre de 2025

El actor Álvaro Morte se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Dos Tumbas, la nueva miniserie que protagoniza, además de otros proyectos como su interpretación de Adolfo Suárez en Anatomía de un instante o la obra de teatro Barcelona en los teatros de Londres. Además, llega el nuevo juego DUPYDO, Eva grita a una nube contra quienes juzgan sus vacaciones y Jorge Yorya repasa los mejores contenidos relacionados con la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole.