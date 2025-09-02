Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Samantha Hudson - martes 2 de septiembre de 2025
La polifacética Samantha Hudson se ha pasado por Cuerpos especiales para charlar acerca de Música para muñecas, su tercer álbum, y sobre cómo ha abordado la composición de unas canciones en las que reflexiona sobre la transexualidad o la percepción de la identidad. Además, Alba Cordero recuerda cómo vivió el concierto de Oasis en Edimburgo, Jorge Yorya se sube al trend de la geopolítica en redes sociales, Arturo Paniagua recuerda los éxitos de Seguridad Social y la Patrulla Chiquilla anima a los peques en los últimos días de vacaciones.