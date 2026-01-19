Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Ana Mena y Óscar Casas - lunes 19 de enero de 2026

Ana Mena y Óscar Casas presentan Ídolos en Cuerpos especiales y se quedan más de la cuenta en el estudio del programa para enfrentarse en el que Eva Soriano ha bautizado como El Mejor Juego de la Historia. Arturo Paniagua repasa la trayectoria de Melon Diesel. Jorge Yorya habla de Sophie Turner como la nueva Lara Croft. Y Javi Sánchez presenta las novedades musicales más destacadas de la semana. En la mesa de debate se discute sobre boli u ordenador.