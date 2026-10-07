Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Carlos Santos y Javier Morgade - miércoles, 7 de octubre de 2026
Los actores Carlos Santos y Javier Morgade se han pasado por Cuerpos especiales para presentar Aquel, la serie biopic de Raphael en la que ambos interpretan diferentes momentos de la vida del artista que verá la luz en Netflix el próximo 9 de octubre. Además, Carmen Romero repasa de una forma muy didáctica, y con fábula incluida, la historia de los puentes, Nacho García repasa los últimos salseos y una entrevista Roger Bellés, director de arte de La bola negra.