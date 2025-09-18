Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Eduardo Navarrete - jueves 18 de septiembre de 2025

El diseñador Eduardo Navarrete se ha pasado por Cuerpos especiales para comentar el estreno de su primer cortometraje, He tenido una idea, en el que recrean el inicio de su nueva colección de bolsos. además, el duende Cuerpín vuelve a irrumpir en el plató, Eva ajusta cuentas con quienes critican sus uñas, Jorge Yorya habla de la momentánea muerte digital de Alberto Chicote y Santos Solano habla de la importancia del contexto vital en la salud mental.