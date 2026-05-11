Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Fernando Velázquez - lunes 11 de mayo de 2026

Fernando Velázquez visita Cuerpos especiales para presentar Los Estunmen y ponerle nota a la canción Dinosaurio de Eva Soriano. En la mesa de debate discuten sobre si avisar o no por WhatsApp antes de hacer una llamada, Jorge Yorya habla sobre la oferta laboral que busca cocinero para fogón medieval que quiera embarcarse en un ballenero vasco del siglo XVI y Arturo Paniagua comenta lo último de las Spice Girls.